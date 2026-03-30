Від снігу до +19°: на українців чекають температурні контрасти 31 березня

У вівторок, 31 березня, в Україні очікується хмарна погода з дощами у низці регіонів. Температура повітря коливатиметься від +5° до +19° залежно від області.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра на більшій частині території України буде хмарно. Вночі на Лівобережжі місцями прогнозують невеликий дощ, удень — помірні опади.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях — північно-західний.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C. Вдень очікується +11…+16 °C, на північному сході країни — до 19 °C, тоді як у західних областях буде прохолодніше — від +5 до 10 °C.

У Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура там вночі та вдень коливатиметься в межах 0…+5 °C.