        Від снігу до +19°: на українців чекають температурні контрасти 31 березня

        Галина Шподарева
        30 Березня 2026 22:16
        Дорога в Карпатах / Фото: Головне в Україні

        У вівторок, 31 березня, в Україні очікується хмарна погода з дощами у низці регіонів. Температура повітря коливатиметься від +5° до +19° залежно від області.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра на більшій частині території України буде хмарно. Вночі на Лівобережжі місцями прогнозують невеликий дощ, удень — помірні опади.

        Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях — північно-західний.

        Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C. Вдень очікується +11…+16 °C, на північному сході країни — до 19 °C, тоді як у західних областях буде прохолодніше — від +5 до 10 °C.

        У Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура там вночі та вдень коливатиметься в межах 0…+5 °C.

        Погодна мапа України на 31 березня / Фото: Укргідрометцентр

