Росіяни скинули КАБи на гуртожиток на Сумщині: серед поранених — дитина

30 березня, близько 16:00, російські військові скинули дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти у Глухові. Серед поранених — шестирічна дівчинка.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки за медичною допомогою звернулися дев’ятеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Загрози для життя дитини немає. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

За даними Сумської ОВА, вже відомо про 11 поранених.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають постраждалим допомогу.

На місці авіаудару працюють екстрені служби.