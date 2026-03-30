У Німеччині затримали українця за підозрою у роботі на російську розвідку

У Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у діяльності на користь російської розвідки. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.

Як повідомляє Федеральна прокуратура, йдеться про Віталія М., якого затримали 27 березня у місті Гаґен. Наступного дня його доставили до слідчого судді Федерального суду, який видав ордер на арешт і постановив утримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію за дорученням російської розвідки. Об’єктом був чоловік, який перебуває в Німеччині та після початку повномасштабної війни брав участь у бойових діях у складі Збройних сил України.

Слідство вважає, що збір інформації міг бути частиною підготовки подальших розвідувальних операцій проти цієї особи на території Німеччини.

Розслідування здійснює поліція Гаґена.