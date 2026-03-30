Церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі пройде без масових зібрань

В Єрусалимі великодні церемонії цього року відбудуться у символічному та обмеженому форматі через безпекову ситуацію. Рішення ухвалили після консультацій з поліцією Ізраїлю.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Ізраїлю.

Зокрема, відповідного формату дійшли під час зустрічі з латинським католицьким кардиналом П’єрбаттістою Піццабаллою.

Як зазначається, з початку операції “Ревучий лев” святі місця у Старому місті Єрусалима залишаються закритими для широкого загалу вірян.

“Під час зустрічі було вирішено, що нинішні умови не дозволяють проводити масові зібрання”, – зазначили в поліції.

За останні два тижні поблизу та на території деяких святинь фіксували падіння ракет і уламків після їх перехоплення.

Правоохоронці підкреслюють, що небезпека залишається реальною. Головною метою як поліції, так і релігійних лідерів є передусім захист людського життя.

Церемонія сходження Благодатного Вогню має відбутися найближчої суботи.