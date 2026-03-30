Будинок у “пшонка-стайл”, елітні авто і мільйони, не внесені до декларації: на Закарпатті судитимуть депутата

На Закарпатті до суду скерували справу депутата Берегівської районної ради, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. За даними слідства, він не вказав у декларації майно й доходи більш ніж на 8,3 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у декларації депутат не вказав майна й доходів більш ніж на 8,3 млн грн. Зокрема:

Ford Mustang 2017 року (спільна власність із дружиною);

3,75 млн грн доходу;

купівлю Mercedes-Benz S-Class 2020 року за 3,75 млн грн;

770 тис. грн від його подальшого продажу;

частину доходів родини, зокрема соцвиплати.

Слідство встановило, що у 2022 році депутат придбав елітний автомобіль за 3,75 млн грн, хоча за понад 20 років офіційно задекларував доходи лише близько 226 тис. грн. Через кілька днів авто було перепродано. Правоохоронці вважають, що таким чином він намагався легалізувати кошти невідомого походження.

Під час розслідування родина депутата намагалася переоформити майно, щоб уникнути конфіскації, однак його встигли арештувати. Йдеться, зокрема, про квартиру у Виноградові, сім земельних ділянок, два будинки та інше майно.

