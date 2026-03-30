Нова консулка України у Домінікані Якимова прокоментувала хвилю хейту через свої оголені фото

Колишня модель Вікторія Якимова, яка стала почесною консулкою України у Домініканській Республіці, відреагувала на критику в соцмережах. Обговорення викликали її відверті фотосесії в стилі ню. Окрему хвилю хейту спричинили світлини у російському кокошнику.

Коментар Вікторія Якимова опублікувала у Facebook.

Офіс Почесного консульства України у Домінікані відкрили 21 березня. Почесною консулкою призначили Вікторію Якимову — колишню модель, що спричинило резонанс у соцмережах, зокрема в Threads.

Реклама

Реклама

Користувачі розкритикували її через модельне минуле, зокрема участь у відвертих фотосесіях і фото оголеного характеру, які залишаються у її блозі. Окремо негативні коментарі викликали опубліковані у січні 2022 року знімки у кокошнику, які, до речі, з соцмереж вже зникли.

У відповідь на критику Якимова заявила, що не приховувала свого досвіду в моделінгу під час подання кандидатури на посаду.

“Вважаю за необхідне прокоментувати ситуацію. Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати. Існує безліч прикладів успішних жінок, які працювали або продовжують працювати моделями, акторками чи в інших публічних професіях і водночас змогли реалізувати себе в інших сферах”, — написала Якимова.

За її словами, посада почесного консула не передбачає заробітної плати, а її діяльність спрямована на допомогу громадянам України з оформленням документів і наданням консульських послуг.

Якимова також повідомила, що протягом останніх двох років у Домініканській Республіці вперше організовували виїзні прийоми консула та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Куба, до юрисдикції яких належать українці в цій країні. Завдяки цьому громадяни могли оформити паспорти, свідоцтва про народження та отримати консультації без виїзду за межі держави.

Якимова зазначила, що її діяльність і витрати на роботу є особистим внеском її та її родини. Також вона підкреслила, що не є членом жодної політичної партії.

Відомо, що Якимова родом з Одеси, навчалася в економічному університеті та працювала у сфері моделінгу, а також в IT-компанії, що займається розробкою програмного забезпечення.