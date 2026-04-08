МЗС відкликало почесного консула України в Домінікані після скандалу з оголеними фото

Міністерство закордонних справ України після суспільного резонансу провело додаткову перевірку та відкликало патент Вікторії Якимової як почесного консула України в Домініканській Республіці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що почесні консули не є співробітниками МЗС, не перебувають на державній чи дипломатичній службі, не отримують заробітної плати та не наділені функціями політичного представництва.

Інститут почесних консулів передбачає добровільну допомогу дипломатичній системі у вузькому колі консульських питань, насамперед щодо захисту громадян України.

У МЗС зазначили, що при відборі кандидатури Вікторії Якимової посол України в Республіці Куба керувався встановленими критеріями. Подання містило інформацію про її тривале проживання в країні, освіту, знання мов, досвід державної, аудиторської та адміністративної діяльності, а також рекомендації щодо професійних і ділових якостей.

Перевірка, зокрема щодо публічної діяльності та зв’язків з РФ, проводилася із залученням компетентних органів України, заперечень щодо призначення не було.

Також враховувалися співпраця з посольством, позитивні відгуки української громади та діяльність кандидатки, зокрема організація консульських виїздів, заходів солідарності з Україною, благодійних ініціатив і взаємодії з політичними та культурними колами.

У лютому 2026 року президент Домініканської Республіки надав екзекватуру для роботи почесного консульства України в місті Ла-Романа.

У МЗС зазначили, що опубліковані в ЗМІ матеріали викликали різкий негативний суспільний резонанс, після чого було проведено додаткову перевірку та ухвалено рішення відкликати патент.

Нагадаємо, офіс почесного консульства України в Домініканській Республіці відкрили 21 березня у місті Ла-Романа. Його очолила Вікторія Якимова. Користувачі соцмереж розкритикували її через модельне минуле, зокрема участь у відвертих фотосесіях і фото оголеного характеру, які залишаються у її блозі. Окремо негативні коментарі викликали опубліковані у січні 2022 року знімки у кокошнику, які зі сторінки Якимової у Facebook, як і інші відверті фото, вже зникли.