Пограбування на 9 млн євро: в Італії за три хвилини викрали картини Ренуара, Сезанна і Матісса

У ніч на 23 березня з Фонду Маньїані Рокка в Італії викрали три картини вартістю мільйони євро. Злочин тривав менш як три хвилини та був ретельно спланований. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати щонайменше 9 млн євро.

Про це пише Rai News.

З “Вілли шедеврів” у Мам’яно ді Траверсетоло, поблизу Парми, зникли роботи П’єра Огюста Ренуара, Поля Сезанна та Анрі Матісса.

Серед викрадених — “Риби” Ренуара (1917), “Натюрморт з тарілкою вишень” Сезанна (1890) та “Одалiска на терасі” Матісса (1922). Усі вони зберігалися в залі французького мистецтва на першому поверсі.

За даними Фонду, злочин скоїла група професійних грабіжників. Вони проникли до будівлі, зламавши ворота. Камери зафіксували людей із закритими обличчями. Операція тривала менш ніж три хвилини та була частиною організованого плану з чітким розподілом ролей.

Водночас злочин не був повністю доведений до кінця через спрацювання систем безпеки та швидке реагування внутрішньої охорони, карабінерів і служби безпеки.

Розслідування ведуть карабінери Парми та підрозділ із захисту культурної спадщини Болоньї під координацією прокуратури. Інформацію про пограбування не розголошували протягом тижня, а музей увесь цей час працював у звичайному режимі.

Викрадені картини входять до колекції Фонду, заснованого Луїджі Маньяні. Протягом життя він зібрав твори таких митців, як Тіціан, Дюрер, Рубенс, Гойя, Канова, Моне та інші, а також одну з найбільших колекцій робіт Джорджо Моранді.

Резиденція розташована серед пармських пейзажів, оточена парком з екзотичними рослинами та павичами. Наразі у фонді триває виставка “Символізм в Італії. Витоки і розвиток нової естетики 1883–1915”, яка включає понад 140 творів і триватиме до 28 червня.

Фонд також співпрацює з міжнародними музеями. Зокрема, на початку 2025 року близько 50 робіт Джорджо Моранді експонувалися в Нью-Йорку в галереї Девіда Цвірнера. А наприкінці 2024 року тут демонстрували картину Ренуара “Прогулянка”, надану музеєм Пола Гетті в Лос-Анджелесі.