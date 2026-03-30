Зірка “Маски-шоу” Володимир Комаров помер від серцевої недостатності

30 березня стало відомо про смерть учасника одеської комік-трупи “Маски” Володимира Комарова. Актору було 62 роки.

Про це повідомили у театрі “Маски”.

Володимир Комаров помер 29 березня. Причиною смерті названо серцеву недостатність.

Відспівування Володимира Комарова заплановане на 1 квітня у Пантелеймонівському монастирі в Одесі.

Довідка. “Маски-шоу” — гумористичний телепроєкт одеської комік-трупи “Маски”, який став одним із найвідоміших розважальних форматів 1990-х років. Колектив заснували у 1984 році, а широку популярність він здобув саме завдяки телевізійній версії, що виходила на екрани з початку 1990-х.

Особливістю “Маски-шоу” був формат безсловесного гумору — основний акцент робився на пантомімі, гротеску та візуальних ефектах. Завдяки мінімальній кількості діалогів проєкт був зрозумілий широкій аудиторії та здобув популярність не лише в Україні, а й за її межами.

Серед ключових учасників трупи — Георгій Делієв, Борис Барський, Наталія Бузько та інші актори, які сформували впізнаваний стиль колективу. “Маски-шоу” стало одним із символів телевізійного гумору свого часу і тривалий період залишалося популярним серед глядачів