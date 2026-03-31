        Порт Усть-Луга знову атакували дрони

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 07:21
        читать на русском →
        Дим від пожежі в порту Усть-Луга / Скріншот відео
        Станом на 6:00 над Ленінградською областю знищено 38 БПЛА. Є пошкодження в порту Усть-Луга. Про це повідомив губернатор Олександр Дрозденко.

        Також у селищі Молодцово Кіровського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скління у трьох житлових будинках (загалом до 30 квартир), двох кабінетах середньої школи та будівлі Центру соціального захисту, що перебуває на капітальному ремонті.

        «Медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких — діти. Загрози життю немає. Постраждалим надається допомога в лікарні Шліссельбурга. Також ліквідовано займання в районі гаражів і котельні», — додав губернатор Дрозденко.

