За добу ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів і понад 2 тисячі дронів

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2026 року орієнтовно склали близько 1 297 670 осіб, з них 970 — за останню добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, також знищено 11 826 танків (+2), 24 324 бойові броньовані машини (+7), 39 110 артилерійських систем (+61), 1 709 реактивних систем залпового вогню (+1) та 1 338 засобів протиповітряної оборони (+1).

Втрати противника в авіації становлять 435 літаків та 350 гелікоптерів. Крім того, знищено 208 827 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2 296) та 4 491 крилату ракету.

Також російська армія втратила 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 86 359 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+199), а також 4 105 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.