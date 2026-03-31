Зеленський заявив, що війна в Ірані вигідна Росії та небезпечна для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривала війна в Ірані є вигідною для Росії та створює серйозні ризики для України. Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

За словами Зеленського, Росія отримує економічні вигоди через зростання цін на нафту та послаблення санкцій, тоді як США можуть переключити увагу на Близький Схід і скоротити військову допомогу Україні.

Він також попередив про можливі проблеми з постачанням озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони. «Я не просто стурбований — я впевнений, що такі виклики будуть», — зазначив президент.

Реклама

Реклама

Зеленський повідомив, що Україна передала лідерам країн Близького Сходу розвіддані про допомогу Росії Ірану, зокрема щодо можливого надання цілевказання для ударів по американських та союзницьких базах у регіоні.

За його словами, Росія могла передавати Ірану супутникові знімки військових об’єктів у Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та ОАЕ, а також ділитися бойовим досвідом, зокрема щодо застосування FPV-дронів.

Президент наголосив, що Україна закликала країни регіону якнайшвидше припинити війну та шукати дипломатичне рішення.

Водночас Зеленський висловив занепокоєння можливим тиском з боку адміністрації Дональд Трамп щодо територіальних поступок після завершення конфлікту в Ірані.

Він зазначив, що Україна не є агресором і не повинна платити за завершення війни, а рішення про виведення українських військ може становити загрозу для безпеки держави.

Також президент зауважив, що відсутність прогресу в мирному процесі пов’язана з тим, що США наразі зосереджені на ситуації в Ірані.