NYT: Пентагон розглядає застосування лазерів проти дронів у повітряному просторі Вашингтона

Пентагон розглядає можливість розміщення протидронової лазерної системи на військовій базі у Вашингтоні, де проживають Піт Гегсет і Марко Рубіо. Причиною стали повідомлення про активність дронів у повітряному просторі поблизу об’єкта.

Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

Плани наразі перебувають у стадії опрацювання. Військові США вивчають можливість використання цієї технології поблизу місць проживання Гегсета і Рубіо на базі Форт Леслі Макнейр на південному заході Вашингтона. Джерела говорили на умовах анонімності, оскільки не уповноважені коментувати це публічно.

Обговорення активізувалися після повідомлень про незвичну активність дронів у повітряному просторі навколо Форт Макнейр. Це викликало занепокоєння щодо можливого спостереження за високопосадовцями сфери національної безпеки на тлі війни США з Іраном.

Розміщення лазерів поблизу бази може ускладнити ситуацію у повітряному просторі Вашингтона, який і без того є інтенсивним. Використання цієї системи вже стало предметом суперечки між Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) та Пентагоном. FAA висловлює занепокоєння щодо безпеки, тоді як Міністерство оборони наполягає на активнішому застосуванні технології для протидії дронам, зокрема на кордоні з Мексикою.

Додаткову увагу до безпеки польотів привернула торішня авіакатастрофа над річкою Потомак поблизу національного аеропорту імені Рональда Рейгана, де зіткнулися військовий гелікоптер і пасажирський літак, унаслідок чого загинули 67 людей. Сам аеропорт розташований приблизно за три кілометри від Форт Макнейр.

Представниця міжвідомчої оперативної групи армії США Хезер Чайрез заявила, що їй відомо про повідомлення щодо дронів у районі бази. За її словами, загрози не зафіксовано, однак заходи протидії дронам були посилені для безпеки військових і цивільних.

У FAA зазначили, що готові співпрацювати з Пентагоном та іншими відомствами для забезпечення безпеки повітряного простору, однак не прокоментували можливе розміщення лазерів у Вашингтоні.

Раніше президент Дональд Трамп заявляв, що лазерні технології можуть стати дешевшою та ефективнішою альтернативою системам протиракетної оборони.