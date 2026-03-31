        Суспільство

        Погода готує нові сюрпризи: яким буде в Україні 1 квітня

        Галина Шподарева
        31 Березня 2026 22:13
        Квіти сон-трави / Фото: Фото: Світлана Кияк, Facebook
        У середу, 1 квітня в Україні поменшає дощів, але повністю вони не зникнуть. У різних регіонах очікуються тумани, а місцями — навіть грози.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “1 квітня в Україні погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону, який поступово втрачатиме свою активність. Тиск зростатиме”, — пояснюють синоптики.

        Кількість опадів зменшиться: місцями прогнозується невеликий дощ, а на заході країни — помірний. Погоду формуватиме волога відносно тепла повітряна маса, однак у західних областях буде відчутно прохолодніше. Загалом по країні очікується хмарна погода.

        Вночі та вранці у північно-східних і більшості центральних областей можливий туман. Удень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди прогнозують грози. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, вдень +13…+18 °C. У західних областях вночі очікується +1…+6 °C, вдень +7…+12 °C. У Карпатах прогнозують невеликий мокрий сніг, температура впродовж доби триматиметься близько 0 °C.

        Погодна мапа України на 1 квітня / Фото: Укргідрометцентр

