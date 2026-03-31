        На Сумщині померла шестирічна дівчинка, яку під час російської атаки закрила собою старша сестра

        Галина Шподарева
        31 Березня 2026 20:55
        Євгенія та Даша Сергієнко / Фото: Аліна Гніденко, Facebook
        Євгенія та Даша Сергієнко / Фото: Аліна Гніденко, Facebook

        У лікарні померла шестирічна дівчинка, яка дістала тяжкі поранення під час російського обстрілу Сумщини 28 березня. Під час атаки загинула її старша сестра.

        Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

        За його словами, лікарі кілька днів боролися за життя дитини, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

        «Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару», — зазначив Григоров.

        Нагадаємо, 28 березня війська РФ обстріляли з артилерії будинок цивільних у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району. У момент удару в будинку перебували дві сестри.

        Внаслідок атаки загинула 20-річна Дарина, її шестирічна сестра Євгенія отримала тяжкі поранення і перебувала у критичному стані. Також постраждали батьки дівчат.


