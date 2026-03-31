Сотні тисяч зарплати й мільйони на рахунках: що задекларував Єрмак

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак подав щорічну декларацію за 2025 рік. Документ містить дані про доходи, майно та грошові активи, зокрема мільйонні заощадження на рахунках. Згідно з документом, його загальний дохід за минулий рік склав 747 тис. грн.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно з документом, за 2025 рік Єрмак отримав 533 735 грн заробітної плати, 527 993 грн процентів у банку та 213 733 грн компенсації за невикористану відпустку.

Реклама

Реклама

На банківських рахунках Єрмак задекларував 6 470 915 грн в одному з банків та ще 521 165 грн в іншому. Також вказано готівкові кошти у розмірі 3 000 доларів США та 3 000 євро.

Окремо посадовець вказав заборгованість у розмірі 4 980 000 грн, яку йому не виплатило ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”, співвласниками якого є він і його брат Денис.

Крім того, у декларації зазначено корпоративні права у кількох компаніях, які передані в управління.

Задекларовані активи залишилися без змін: квартира в Києві площею 107,8 кв. м, яка належить йому на праві власності. Її вартість за останньою грошовою оцінкою становить 3 535 000 грн. Серед транспортних засобів вказано легковий автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску, набутий у 2020 році за 2 972 776 грн.