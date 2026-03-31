        ЄС надає Україні 80 млн євро з прибутків від заморожених російських активів, — Каллас

        Галина Шподарева
        31 Березня 2026 21:32
        Кая Каллас та Володимир Зеленський / Фото архівне: Офіс президента
        Кая Каллас та Володимир Зеленський / Фото архівне: Офіс президента

        Європейський Союз виділяє Україні додаткові 80 млн євро, сформовані з прибутків від заморожених російських активів. Кошти спрямовують у межах подальшої фінансової підтримки.

        Про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час пресконференції у Києві, пише Європейська правда.

        За словами Каллас, нове фінансування стане частиною підтримки України на тлі повномасштабної війни.

        “20-й пакет готовий до реалізації, і ми ще більше затягнемо петлю, особливо навколо “тіньового флоту” Росії”, — заявила вона.

        Нагадаємо, сьогодні висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз поки не може гарантувати Україні отримання кредиту у 90 млрд євро через відсутність згоди між державами-членами. Також заблокованим залишається і 20-й пакет санкцій проти Росії. За її словами, обидва питання — фінансова допомога Україні та нові санкції проти РФ — наразі зупинені через відсутність консенсусу всередині Євросоюзу.

        Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не розблокує рішення на користь України, поки не буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом “Дружба”.


