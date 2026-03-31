ЄС не погодив 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ, — Каллас

Європейський Союз поки не може гарантувати Україні отримання кредиту у 90 млрд євро через відсутність згоди між державами-членами. Також заблокованим залишається і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, обидва питання — фінансова допомога Україні та нові санкції проти РФ — наразі зупинені через відсутність консенсусу всередині Євросоюзу.

“Робота триває, щоб подолати ці перешкоди, але, на жаль, сьогодні у мене немає хороших новин повідомити, що цей кредит буде виплачений. Ось чому ми досі працюємо і, сподіваюся, отримаємо це рішення до наступної Європейської ради”, — наголосила вона.

Водночас у ЄС розраховують зрушити процес найближчим часом. Очікується, що питання кредиту та санкцій винесуть на наступне засідання Європейської ради, де можуть спробувати знайти компроміс.