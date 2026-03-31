США скасували санкції щодо трьох російських суден

Сполучені Штати виключили зі санкційного списку три судна, що ходять під російським прапором. Йдеться про два контейнеровози та одне вантажне судно.

Відповідний документ оприлюднило Міністерство фінансів США.

Як повідомляється на сайті американського Мінфіну, зі списку санкцій виключено контейнеровози Fesco Moneron та Fesco Magadan, а також вантажне судно Sv.Nikolay.

Усі три судна ходять під російським прапором. Причини їхнього виключення із санкційного списку не уточнюються.

Контейнеровоз Fesco Moneron наразі перебуває у бухті Нагаєва поблизу Магадана, Fesco Magadan — біля берегів Японії, а судно Sv.Nikolay — в Азовському морі. Такі дані наводить сервіс відстеження суден Marinetraffic.

Після зняття санкцій цим суднам знову дозволено здійснювати фінансові операції, заходити в порти та користуватися послугами, які раніше були заблоковані відповідно до американського законодавства.

Також зі списку санкцій виключено кількох громадян Мексики та Колумбії, а також компанію Joyeria Manuella H.M.