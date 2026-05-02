На Волині викрили схему з “вчитилями-привидами” для бронювання чоловіків

У Луцьку правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування в одному з ліцеїв. За даними слідства, її використовували для бронювання чоловіків призовного віку та розтрати бюджетних коштів.

Поліція Волинської області повідомила про викриття злочинної схеми у навчальному закладі Луцька, до організації якої причетні службові особи ліцею.

За даними правоохоронців, посадовці оформлювали на роботу осіб, які фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Водночас їм було виплачено понад 3 млн грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі встановили, що схему фіктивного працевлаштування використовували, зокрема, для «бронювання» чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану.

Крім того, формально працевлаштовані особи отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ці люди працювали в інших сферах і не мали стосунку до освітнього процесу.

За оперативною інформацією, державному бюджету завдано збитків на суму понад 3 млн грн, з яких майже 1 млн грн було перераховано безпосередньо на банківські рахунки фігурантів.

У межах розслідування правоохоронці провели 51 обшук за місцями проживання та роботи підозрюваних, зокрема в управлінні освіти. Вилучено документи, комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, майже 21 тисячу доларів, понад 58 тисяч гривень, 3400 євро, 1500 польських злотих, 2000 форинтів, автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Трьох службових осіб — директора, заступника директора та секретаря ліцею — затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи. Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників схеми.

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років.