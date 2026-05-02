Квитки на матчі ЧС-2026 залишаються у продажу, але ціни сягають $4 тисяч

Квитки на більшість матчів групового етапу чемпіонату світу з футболу залишаються у відкритому продажу за місяць до старту турніру. Водночас їхня вартість сягає тисяч доларів, що викликає обурення серед уболівальників, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, ціни на квитки сягають 4 105 доларів — стільки коштує найдорожчий квиток на матч збірної США проти Парагваю в Лос-Анджелесі. Багато інших квитків продаються приблизно за 2 тисячі доларів.

Продаж триває через офіційний сайт ФІФА в розділі «останній шанс», де квитки з’являються після кількох етапів реалізації, що стартували ще у вересні.

Реклама

Реклама

Найдешевші квитки наразі коштують 380 доларів — за таку ціну можна потрапити на сім матчів, серед яких, зокрема, поєдинок дебютанта турніру Кюрасао проти Кот-д’Івуару у Філадельфії.

Ціни залежать від категорії місць: найдорожчими є квитки категорії Front Category 1, найдешевшими — Category 4. Водночас навіть квиток третьої категорії на матч США — Парагвай коштує 1 120 доларів, тоді як квиток другої категорії на гру Австрія — Йорданія — 380 доларів.

ФІФА вперше застосовує динамічне ціноутворення, тому вартість квитків може змінюватися.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляв, що попит на квитки еквівалентний «тисячі чемпіонатів світу одночасно», і всі 104 матчі будуть розпродані.

Попри це, квитки ще залишаються навіть на матчі провідних збірних, зокрема чинного чемпіона Аргентини, а також Бразилії, Іспанії, Франції та Англії. Наприклад, квитки на матчі за участю Аргентини коштують від 2 475 до 2 925 доларів, а Бразилії — від 2 280 до 2 310 доларів.

Вболівальники звинувачують ФІФА у «масштабній зраді» через високі ціни, однак організація захищає свою політику, зазначаючи, що доходи від турніру спрямовуються на розвиток футболу у світі.

Додаткове обурення викликала поява нових, дорожчих категорій квитків напередодні турніру. Більшість доступних квитків наразі належать саме до дорогих категорій.

Квитки також продаються через платформи перепродажу, зокрема офіційний маркетплейс ФІФА. У квітні чотири місця на фінал були виставлені за ціною майже 2,3 млн доларів за кожне. ФІФА не встановлює ціни на цій платформі, але отримує 30% комісії з кожного продажу.

Згідно з даними ФІФА, 17 матчів групового етапу вже повністю розпродані, серед них і матч-відкриття між Мексикою та Південною Африкою в Мехіко 11 червня.

Водночас квитки на фінал у відкритому продажу відсутні, однак ще можна придбати місця на півфінали — їхня вартість сягає близько 10 тисяч доларів.