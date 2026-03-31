1 квітня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ 28 березня

В Одесі 1 квітня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 28 березня. У місті приспустять прапори та обмежать проведення розважальних заходів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті жертв в умовах повномасштабної агресії РФ. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста з траурними стрічками, підприємствам рекомендовано обмежити музику та розваги.

За даними Одеської обласної прокуратури, у ніч на 28 березня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок, три навчальні заклади, зокрема два дитячі садки, а також житлові будинки — два п’ятиповерхові, один десятиповерховий, 12 приватних осель і 10 автомобілів.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. 36-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм, також загинув чоловік.

Поранення дістали 11 людей, серед них дев’ятирічний хлопчик, п’ять жінок віком від 29 до 87 років і п’ятеро чоловіків віком від 42 до 80 років. Усіх постраждалих госпіталізували.