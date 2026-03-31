        Політика

        Зеленський анонсував обговорення зі США стану мирних переговорів

        Галина Шподарева
        31 Березня 2026 18:59
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        У середу, 1 квітня, Президент України Володимир Зеленський долучиться до відеоконференції з представниками США та НАТО. Під час зустрічі сторони планують обговорити стан мирних переговорів.

        Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами на Бучанському саміті, пише Суспільне.

        За словами Зеленського, до розмови приєднаються спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

        “Завтра у відеоформаті планувалась розмова з американською стороною. Я підключусь, вони мене також попросили. Я про це поговорив сьогодні вночі з генсеком НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, Віткофф, Кушнер, Ліндсі Грем проговоримо, де ми знаходимось і як близько ми до тристоронніх домовленостей чи хоча б до тристоронніх зустрічей. Тому завтра у нас будуть відповідні контакти”, — зазначив президент.

        Він також додав, що до зустрічі долучиться очільник української переговорної команди та секретар РНБО Рустем Умєров, який наразі перебуває в Туреччині.


