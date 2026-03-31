Уролог — це лікар, який діагностує та лікує захворювання сечовидільної системи у жінок і чоловіків, а також чоловічого репродуктивного здоров'я.

Саме відгуки сьогодні є одним із ключових критеріїв вибору, адже вони відображають не лише рівень кваліфікації, а й уважність лікаря, якість комунікації та ефективність лікування.

Нижче — ТОП-5 урологів Києва за кількістю відгуків на DOC.UA.

Аксьонов Павло Валерійович

Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з понад 25-річним досвідом. Має 1000+ відгуків. Спеціалізується на пластичній та реконструктивній урології, зокрема хірургії чоловічих статевих органів, лікуванні еректильної дисфункції та безпліддя. Проходив стажування у зарубіжних клініках, є старшим науковим співробітником Інституту урології НАМН України. Пацієнти відзначають високий рівень професіоналізму, успішні результати складних операцій і сучасний підхід до лікування.

Засєда Юрій Ігорович

Доктор медичних наук, лікар вищої категорії з понад 30-річним досвідом. Має 1000+ відгуків. Спеціалізується на лікуванні простатиту, еректильної дисфункції, чоловічого безпліддя та гормональних порушень. Є автором інноваційних методик лікування та власником численних патентів. Пацієнти цінують комплексний підхід, глибоку діагностику та ефективність сучасних терапевтичних методів.

Єрмолова Анжеліка Павлівна

Лікар першої категорії з досвідом понад 10 років. Має 400+ відгуків. Проводить усі види урологічної діагностики, включаючи ультразвукові дослідження, та займається лікуванням захворювань нирок і сечовидільної системи. Виконує широкий перелік процедур — від катетеризації до ЛОД-терапії. У відгуках пацієнти часто відзначають уважність, делікатність і комфорт під час прийому.

Скоробогатий Вячеслав Цезарович

Лікар вищої категорії з понад 25-річним досвідом. Має 400+ відгуків. Спеціалізується на лікуванні простатиту, аденоми простати, інфекцій, що передаються статевим шляхом, та чоловічого безпліддя. Виконує сучасні діагностичні процедури, зокрема уретроскопію та цистоскопію. Пацієнти відзначають точність у постановці діагнозу та ефективність лікування.

Кравченко Олександр Вікторович

Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з понад 25-річним досвідом. Має 200+ відгуків. Спеціалізується на оперативному лікуванні урологічних захворювань, включаючи варикоцеле, гідроцеле, фімоз та інші патології. Проводить ендоскопічні операції та ультразвукову діагностику. Пацієнти високо оцінюють його хірургічні навички та результативність лікування.

Знайти та записатися до уролога зручно на сайті DOC.UA, де представлені профілі лікарів з детальним описом досвіду, напрямів роботи та відгуками пацієнтів. Такий підхід допомагає вибрати лікаря, якому можна довірити своє здоров’я.