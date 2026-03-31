Троє загиблих та десятки постраждалих: з’явилися кадри з місця вибуху на хімзаводі у Нижньокамську

31 березня на хімічному заводі “Нижньокамськнефтехим” у Росії стався вибух, після якого виникла масштабна пожежа. За останніми даними, загинули щонайменше троє людей, ще 58 дістали поранення.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо про трьох загиблих та 58 постраждалих, серед яких двоє пожежників.

Пожежі присвоїли максимальний рівень складності, вогонь охопив площу у 1,5 тис. кв. м. За попередніми даними, горіння відбувається на установці із синтетичним каучуком, який погано піддається гасінню водою та піною.

На території підприємства пошкоджено будівлі, а в прилеглих житлових будинках, за повідомленнями місцевих жителів, вибуховою хвилею вибило вікна.

Працівників заводу евакуювали, на місці працюють екстрені служби.

Щодо причин вибуху, за попередніми даними, йдеться про технічну несправність однієї з установок, зокрема осушувача. Водночас ця інформація не має офіційного підтвердження.