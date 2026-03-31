Зворотній відлік розпочався: перша пілотована місія до Місяця за останні 50 років готова до старту

NASA готується до запуску місії Artemis II, у межах якої вперше за десятиліття астронавти здійснять політ навколо Місяця. Старт ракети запланований на середу, 1 квітня, з космічного центру Кеннеді у Флориді, повідомляє Sky News.

У рамках місії ракета Space Launch System відправить чотирьох астронавтів у 10-денний політ, який завершиться приводненням у Тихому океані. У NASA заявили, що команди управління польотом і екіпаж повністю готові до старту.

На борту перебуватимуть астронавти Рід Вайсман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також представник Канадського космічного агентства Джеремі Хансен.

Artemis II стане наступним етапом після місії Artemis I, яка у 2022 році успішно облетіла Місяць без екіпажу. Водночас висадка людей на поверхню супутника Землі запланована вже у межах місії Artemis III.

У NASA розраховують, що програма Artemis дозволить створити базу на Місяці та в перспективі використати її для підготовки польоту людини на Марс.

Запуск раніше переносили через витік рідкого водню під час тренувального запуску в лютому. Тепер агентство має вікно для старту в перші шість днів квітня, після чого запуск доведеться відкласти до кінця місяця.

Висота ракети становить близько 98 метрів — це приблизно як вежа Біг-Бен у Лондоні. Востаннє люди висаджувалися на Місяці під час місії Apollo 17 у 1972 році.