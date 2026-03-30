ЗСУ уразили Алчевський комбінат, військовий ешелон і С-400 — Генштаб

Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російських військ. Серед них — металургійний комбінат, військовий ешелон і пускова установка С-400.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на тимчасово окупованій території Луганської області уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На підприємстві зафіксовано масштабну пожежу.

Також у районі селища Новосвітлівка зафіксовано влучання у військовий ешелон окупантів.

Реклама

Реклама

Крім того, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

За даними Генштабу, також завдано серії ударів по пунктах управління та районах зосередження живої сили противника.

Зокрема, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління безпілотниками, а в районі села Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ — район зосередження живої сили.

Також повідомляється про ураження скупчень особового складу ворога в районах населених пунктів Березове на Дніпропетровщині, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.