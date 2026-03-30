        ЗСУ уразили Алчевський комбінат, військовий ешелон і С-400 — Генштаб

        Сергій Бордовський
        30 Березня 2026 12:22
        У районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів / Фото: Генштаб ЗСУ
        Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російських військ. Серед них — металургійний комбінат, військовий ешелон і пускова установка С-400.

        Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на тимчасово окупованій території Луганської області уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На підприємстві зафіксовано масштабну пожежу.

        Також у районі селища Новосвітлівка зафіксовано влучання у військовий ешелон окупантів.

        Крім того, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

        За даними Генштабу, також завдано серії ударів по пунктах управління та районах зосередження живої сили противника.

        Зокрема, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління безпілотниками, а в районі села Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ — район зосередження живої сили.

        Також повідомляється про ураження скупчень особового складу ворога в районах населених пунктів Березове на Дніпропетровщині, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі.

        Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.


