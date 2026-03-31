По 10 тисяч євро з людини: на Буковині викрили масштабну схему переправлення за кордон

На Буковині правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яке налагодило схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Вартість “послуг” становила 10 тисяч євро з людини.

Про це повідомили у ДПСУ.

За даними слідства, до схеми були причетні жителі Буковини. У період з листопада 2025 року по березень 2026 року правоохоронці задокументували щонайменше чотири факти незаконного переправлення та затримали понад 20 людей, які намагалися перетнути кордон.

Під час активної фази операції на околиці одного з населених пунктів біля кордону затримали співорганізатора під час передачі грошей від “клієнта”. Згодом за силової підтримки спецпідрозділів “ДОЗОР”, “КОРД” та роти поліції особливого призначення затримали ще 10 учасників групи.

За місцями проживання фігурантів і в місцях, де перебували чоловіки перед переправленням, провели 40 обшуків. За однією з адрес виявили шістьох чоловіків, які чекали на незаконний виїзд за кордон.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи, радіостанції, тепловізори та інші докази.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.