Зникнення академіка Колбуна в Бучі: у привласненні спадку підозрюють його знайому

У справі про зникнення українського науковця Миколи Колбуна в Бучі правоохоронці викрили групу осіб, які намагалися заволодіти його майном на понад 18 млн грн. Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 77-річний академік, який проживав сам і не мав родини, зник у березні 2022 року під час російської окупації. Його зникненням скористалися наближені особи.

До схеми була залучена його знайома, яка допомагала по господарству. Вона діяла у змові зі співмешканцем та ще одним спільником — уродженцем чеченської республіки рф, а також іншими особами.

Академік Микола Колбун / Фото UATV.UA

Слідство встановило, що після зникнення науковця учасники організували підробку заповіту. Через внесення неправдивих даних до Спадкового реєстру справжній документ замінили на фіктивний — на користь жінки. Сам заповіт виготовили окремо та підписали від імені Колбуна.

Надалі зловмисники ініціювали в суді процедуру визнання його померлим, щоб отримати доступ до спадщини.

У межах розслідування правоохоронці допитали понад 30 свідків, провели 16 обшуків у різних областях України, вилучили документи та техніку.

Жінці та її співмешканцю повідомлено про підозру, їхньому спільнику — заочно. Їм інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, підроблення документів та замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Слідство триває, встановлюються інші причетні та можливі додаткові епізоди.

Окремо перевіряються обставини зникнення академіка. Поблизу місця, де було знайдено його телефон, виявлено людські рештки, для ідентифікації яких призначено ДНК-експертизу.