У Слов’янську обстріляли залізничну інфраструктуру: є поранені працівники

Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська, внаслідок чого поранено працівників локомотивного депо. Про це повідомили в Укрзалізниці та віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, а також частково вибито вікна будівлі вокзалу.

Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак четверо працівників депо дістали поранення. Одна жінка перебуває у тяжкому стані.

Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

У регіоні триває повітряна тривога, мешканців закликають перебувати в укриттях.