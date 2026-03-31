        У Слов’янську обстріляли залізничну інфраструктуру: є поранені працівники

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 12:29
        Залізничний вокзал у Словʼянську / Фото Укрзалізниця
        Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська, внаслідок чого поранено працівників локомотивного депо. Про це повідомили в Укрзалізниці та віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

        За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, а також частково вибито вікна будівлі вокзалу.

        Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак четверо працівників депо дістали поранення. Одна жінка перебуває у тяжкому стані.

        Реклама
        Реклама

        Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

        У регіоні триває повітряна тривога, мешканців закликають перебувати в укриттях.


        Реклама
        Реклама

