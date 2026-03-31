Святкували день народження на закинутій станції: на Київщині дівчина впала у 8-метрову шахту

У Білоцерківському районі Київщини надзвичайники врятували дівчину, яка впала у шахту на території закинутої водонасосної станції. Інцидент стався 30 березня під час святкування підлітками дня народження.

Про це повідомили у ДСНС Київщини.

Повідомлення про подію надійшло у понеділок близько 19:30. По прибуттю на місце рятувальники встановили, що дівчина 2009 року народження перебуває на глибині близько 8 метрів у воді та смітті.

За допомогою спеціального спорядження надзвичайники підняли її на поверхню та передали медикам.

Унаслідок падіння постраждала отримала травми та переохолодження.

Як з’ясувалося, компанія підлітків перебувала на території закинутого об’єкта, де святкувала день народження.