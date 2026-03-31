        Росіяни вдарили по Нікополю: 11 поранених, серед них дитина

        Галина Шподарева
        31 Березня 2026 20:15
        Знищений російським дроном автомобіль у Нікополі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        31 березня у Нікополі внаслідок російської атаки поранення дістали 11 людей, серед них — дитина. У місті пошкоджені житлові будинки та магазини.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За наявною інформацією, для удару по місту російські військові застосували FPV-дрон. На місці спалахнула пожежа: вогонь знищив автомобіль, також пошкоджено п’ятиповерхівки.

        Трьох постраждалих госпіталізували. У важкому стані перебувають 16-річна дівчина та 28-річна жінка. Ще одна 25-річна постраждала — у стані середньої тяжкості.

        Медики надають усім пораненим допомогу.


