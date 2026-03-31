Нацполіція та СБУ зірвали серію замовних вбивств у Києві

Національна поліція України та Служба безпеки України запобігли серії замовних вбивств громадського діяча та представників силових відомств, організованих агентами РФ. Зловмисників затримали під час підготовки чергового злочину.

За даними правоохоронців, до складу агентурної мережі входили четверо завербованих осіб, серед яких був правоохоронець. Їхню діяльність координував куратор із головного розвідувального управління генштабу зс рф із позивним «Метеор».

Нацполіція та СБУ запобігли серії замовних вбивств / Фото Нацполіція

Зловмисники діяли у Києві та області за чітким планом, розподіливши ролі. Вони підшуковували потенційних жертв серед відомих громадських діячів і представників командування підрозділів Сил оборони України, зокрема ГУР, Нацгвардії та добровольчих формувань.

Один із учасників, керівник охоронної фірми, забезпечував групу транспортом — автомобілем із проблисковими маячками, який дозволяв швидко залишати місце злочину. Водійкою була 46-річна переселенка із Запоріжжя, яка мала доставляти виконавця та допомагати з втечею.

Безпосереднього виконавця — раніше судимого за розбій чоловіка — завербували ще у 2022 році в Херсоні. Зв’язок між учасниками підтримувався через іноземні месенджери без збереження переписок. Зброю та боєприпаси вони отримували зі схронів у Київській та Черкаській областях.

Правоохоронці затримали всіх учасників мережі під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань Києва. Під час обшуків вилучено зброю, мобільні телефони та SIM-картки з доказами.

Також встановлено, що агенти планували здійснити ще кілька вбивств впливових українських діячів, зокрема із застосуванням вибухівки, яку мали закладати під автомобілі.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями про державну зраду, замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також несанкціоновані дії з інформацією. Їм загрожує від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Куратору та його спільниці заочно повідомлено про підозру за державну зраду, замах на диверсію та організацію замахів на вбивство.