СБУ викрила посадовицю Мінкульту, яка вихваляла Путіна і виправдовувала війну

У Києві викрили посадовицю Міністерства культури, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляють СБУ та Київська міська прокуратура, йдеться про начальницю одного з відділів Міністерства культури України, яка у своїх розмовах та серед оточення поширювала проросійську пропаганду.

У Мінкульті викрили чиновницю, що підтримувала РФ / Фото: Прокуратура

За даними слідства, посадовиця схвально цитувала виступи президента РФ, виправдовувала обстріли української інфраструктури, поширювала фейки про Сили оборони та дезінформацію щодо ситуації на фронті.

Також вона стверджувала, що Україна нібито сама спровокувала війну та удари по енергетичних об’єктах, а повномасштабне вторгнення подавала як «законні дії» РФ.

Крім того, за даними прокуратури, жінка у розмовах обговорювала, куди російські війська могли б завдати ракетних ударів.

Під час обшуків у неї вилучили чотири смартфони, два ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали. Також виявлено листи до президента РФ і невідомих адресатів, написані від імені її сина, з проханням допомогти виїхати до Росії.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності.

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.