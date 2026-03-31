Росіяни почали встановлювати макети ракет на “шахеди”: навіщо?

Російські війська почали встановлювати макети ракет Р-60 на ударних безпілотниках типу «шахед» з метою введення в оману українських сил. Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов.

Ворог почав встановлювати макети ракет Р60 на Шахедах. Ціль — налякати нашу авіацію та привернути увагу перехоплювачів

За його словами, така тактика спрямована на залякування авіації та відволікання підрозділів перехоплення. Він зазначив, що армійська авіація розуміє, як реагувати на подібні загрози, однак у різних підрозділах може виникати прагнення знищити таку «важливу» ціль.

Бескрестнов наголосив на необхідності визначити ознаки, за якими можна відрізнити «шахеди» з фальшивими ракетами від реальних загроз, щоб уникнути зайвого витрачання ресурсів.

