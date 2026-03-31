Американські консерватори з тривогою спостерігають, як руйнується влада Орбана

Американські консерватори тривалий час вказували на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як на доказ того, що західний лідер може жорстко обмежувати імміграцію, кидати виклик глобальним інституціям і вести боротьбу з «воук»-лібералізмом — і водночас вигравати вибори.

Але у міру того, як Угорщина наближається до парламентських виборів 12 квітня, деякі з найпалкіших прихильників Орбана у США, включно з президентом Дональдом Трампом, стикаються з колись немислимою перспективою: після 16 років при владі європейський поборник «неліберальної демократії» може бути усунений з посади, пише Reuters.

Поразка Орбана матиме наслідки далеко за межами Угорщини, поставивши під сумнів стійкість політичної системи — позначеної жорстким націоналізмом і послабленням демократичних стримувань — яку деякі американські праві просувають як модель для перетворення західної демократії. Це також відбуватиметься на тлі уповільнення зростання популярності деяких ультраправих партій Європи, при цьому непопулярність Трампа дедалі більше розглядається як фактор, що відштовхує європейських виборців.

Опитування громадської думки показують, що Орбан і його партія «Фідес» стикаються з найсерйознішим виборчим викликом з моменту повернення до влади у 2010 році. У більшості незалежних досліджень вони поступаються правоцентристській партії «Тіса», яку очолює Петер Мадяр.

45-річний Мадяр об’їхав сотні міст і сіл, часто виступаючи з промовами з платформи вантажівки, пофарбованої у національні кольори Угорщини, що стала символом його кампанії.

Хоча він обіцяє боротися з корупцією та демократичним відкатом, покладаючи відповідальність на тривале правління Орбана, його мітинги зосереджені на повсякденних проблемах, таких як низькі зарплати, зростання цін на продукти та погіршення державних послуг. Мадяр, юрист і депутат Європарламенту, отримав значну підтримку серед молоді, а його стрімке зростання прихильники пояснюють чіткою комунікацією та активністю в соціальних мережах.

62-річний Орбан змальовує Мадяра як ризикований вибір, який підкориться Європейському Союзу та втягне країну у війну в Україні. Орбан підтримує тісні зв’язки з Росією і виступає проти допомоги Україні. По всьому Будапешту агітаційні плакати підсилюють цей меседж, позиціонуючи «Фідес» як «безпечний вибір».

П’ятеро політичних аналітиків заявили, що навіть підтримка з Вашингтона — включно з підтримкою Трампа і запланованим візитом віцепрезидента Джей Ді Венса 7–8 квітня — навряд чи вплине на результат виборів, оскільки внутрішні проблеми, такі як вартість життя, домінують у передвиборчій кампанії.

Трамп називав Орбана «по-справжньому сильним і потужним лідером», а конференції в Будапешті приваблювали американських консерваторів, які вивчають його політичну модель.

Самопроголошена Орбаном «неліберальна демократія» відображає ключові теми епохи Трампа: жорстку антиміграційну політику, відкрите зневажання ліберальних норм, ворожість до глобальних інституцій і атаки на медіа, університети та неурядові організації. Він став першим європейським лідером, який підтримав Трампа під час його президентської кампанії 2016 року.

За адміністрації Обами Вашингтон неодноразово попереджав, що уряд Орбана підриває демократичні норми, включно з незалежністю судів та свободою медіа і релігії, однак ця критика значною мірою зникла після початку першого терміну Трампа.

З того часу, на тлі погіршення відносин Трампа з більшістю Європи, Угорщина під керівництвом Орбана зблизилася з ним, зокрема приєднавшись до його ініціативи «Рада миру», яка ставить під сумнів традиційну роль ООН.

Ще однією рисою, яка здобула Орбану прихильників серед американських правих, є його готовність протистояти Європейському Союзу. Орбан неодноразово йшов наперекір блоку, зокрема виступаючи проти вступу України та підтримуючи тісні зв’язки з Росією. Його опонент Мадяр пообіцяв віддалити Угорщину від Москви та знову закріпити її у західному таборі.

Представник Орбана не відповів на запити про коментар. Мадяр у попередньому інтерв’ю Reuters заявив, що виборці мають обрати між Європою і розвитком або продовженням «16 років занепаду».

На своїй платформі Truth Social Трамп заявляв, що Орбан допоміг США і Угорщині досягти «нових висот співпраці та вражаючих результатів». Представниця Білого дому Олівія Вейлс повідомила Reuters, що Трамп вважає Орбана «близьким партнером, шанованим лідером і переможцем для угорського народу — великим союзником Сполучених Штатів».

Однак адміністрація Трампа не надала Орбану тієї економічної підтримки, яку було надано іншому союзнику — президенту Аргентини Хав’єру Мілею. Минулого року США надали Аргентині багатомільярдний пакет допомоги для стабілізації валюти.

Після зустрічі з Трампом у Білому домі в листопаді Орбан заявив, що досяг домовленості про «фінансовий щит» для захисту економіки Угорщини. Однак згодом Трамп заперечив, що пропонував таку підтримку. Державний секретар Марко Рубіо під час візиту до Будапешта 16 лютого обмежився розмитими обіцянками «знайти способи допомоги» у разі економічних труднощів.

«Ми впираємося у стелю того, що американці справді готові запропонувати», — сказала політична аналітикиня з Берліна Жужанна Вег із Німецького фонду Маршалла США.

За її словами, це може свідчити про певну невизначеність щодо того, чи справді Орбан переможе. «Трамп може не захотіти виглядати як той, хто підтримує того, хто програє», — додала вона.

Представник Білого дому не відповів на запит про коментар.

Останні парламентські вибори в Угорщині у 2022 році, які Орбан виграв із великою перевагою, були визнані спостерігачами ОБСЄ вільними, але несправедливими. Вони зазначили, що повсюдна державна реклама та упередженість медіа дали «Фідес» «неправомірну перевагу».

Рекламні щити в Будапешті й сьогодні переважно належать «Фідес». Зміни до виборчого законодавства за часів Орбана також дозволили його партії отримувати конституційну більшість, набираючи менше ніж 50% голосів.

Запланований візит Венса за кілька днів до голосування підкреслює місце Орбана у глобальній консервативній мережі, пов’язаній із Трампом, що було підтверджено двома конференціями в Будапешті у березні за участі правих політиків і активістів з усього світу.

Однак навіть деякі союзники Орбана сумніваються, що така демонстрація підтримки перетвориться на голоси. «Внутрішні питання визначатимуть наміри виборців», — зазначив політичний аналітик Золтан Кісселлі з проправладного аналітичного центру Szazadveg.

На заході CPAC Hungary 21 березня були присутні, зокрема, президент Аргентини Мілей, Аліса Вайдель із німецької партії «Альтернатива для Німеччини» та двоє конгресменів-республіканців зі США.

Під час виступів, що транслювалися онлайн, відчувалася тривога щодо результатів виборів. Конгресмен Енді Гарріс попередив про «вандалів», які нібито прагнуть зруйнувати християнські цінності, і закликав угорців «вигнати їх і зачинити ворота».

Через два дні після CPAC Орбан приймав лідерів щонайменше десяти європейських ультраправих партій, включно з Марін Ле Пен і Гіртом Вілдерсом. Їхній альянс «Патріоти Європи», заснований у 2024 році, став третьою за величиною групою в Європарламенті.

Попри це, більшість опитувань свідчить про інше — і дає перевагу супернику, чия підтримка охоплює електорат, який раніше домінував за «Фідес».

Суперник Орбана, Мадяр, не є «воук»-чи лівим політиком. Його партія під гаслом «Зараз або ніколи» виступає за жорстку міграційну політику, сімейні цінності та націоналізм — теми, які довгий час асоціювалися з правлінням Орбана.

Напруження жорсткої боротьби вже помітне у кампанії. Орбана освистали на нещодавньому мітингу в місті Дьйор — рідкісний випадок для лідера, чиї виступи зазвичай ретельно контролюються.

Він звинуватив протестувальників у тому, що вони «не стоять на боці угорців».