У Флориді перейменували аеропорт на честь Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональд Трамп.

Як повідомляє Reuters, рішення стало частиною серії кроків, у межах яких ім’я Трампа отримують будівлі, установи, державні програми та інші об’єкти. Раніше у Флориді також схвалили план передати ділянку в центрі Маямі для створення президентської бібліотеки Трампа.

Перед фактичним перейменуванням необхідно подати офіційний запит до Федерального управління цивільної авіації США, яке має внести зміни до навігаційних баз даних і оновити позначення. Також доведеться замінити вивіски аеропорту.

Крім того, у Конгресі США запропонували змінити трилітерний код аеропорту з PBI на DJT — ініціали президента.

Міністерство фінансів США раніше повідомило, що вже цього літа паперові гроші вперше міститимуть підпис чинного президента — Дональда Трампа.

Ім’я Трампа також планують присвоїти новому класу кораблів ВМС США, візовій програмі для заможних іноземців, урядовому сайту з рецептурних ліків та федеральним ощадним рахункам для дітей.

У грудні його ім’я додали до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, а також до будівлі Інституту миру США після переходу організації під контроль адміністрації Трампа.

Раніше також повідомлялося про ідею перейменувати аеропорт Вашингтон-Даллес і вокзал Пенсільванія в Нью-Йорку на честь Трампа в обмін на політичну підтримку одного з сенаторів.