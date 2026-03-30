Трамп висунув ультиматум Ірану і пригрозив масованими ударами по енергетиці

США ведуть переговори з “новим, більш розумним режимом” в Ірані щодо завершення військових операцій. Водночас у разі відсутності угоди Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це Дональд Трамп заявив у дописі у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, переговори просуваються, однак остаточної домовленості ще не досягнуто.

У випадку провалу переговорів і якщо Ормузька протока не буде “відкрита для бізнесу”, Трамп пригрозив знищити електростанції, нафтові родовища, острів Харк та, ймовірно, установки з опріснення води в Ірані.

“Але якщо з якоїсь причини ми найближчим часом не досягнемо угоди, що може статися, і якщо Ормузька протока не буде невідкладно “відкрита для бізнесу”, то ми продовжимо наше приємне перебування в Ірані підривом і цілковитим знищенням усієї їхньої енергетичної генерації, нафтових свердловин, острова Харк (а може, й усіх опріснювальних заводів), які ми поки з цією метою не чіпали”, — написав Трамп.

Він також заявив, що ці дії можуть стати відповіддю на дії Ірану протягом 47 років “панування терору”.