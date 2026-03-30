        Трамп висунув ультиматум Ірану і пригрозив масованими ударами по енергетиці

        Галина Шподарева
        30 Березня 2026 16:06
        читать на русском →
        Дональд Трамп / Фото: Reuters

        США ведуть переговори з “новим, більш розумним режимом” в Ірані щодо завершення військових операцій. Водночас у разі відсутності угоди Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

        Про це Дональд Трамп заявив у дописі у соцмережі Truth Social.

        За словами Трампа, переговори просуваються, однак остаточної домовленості ще не досягнуто.

        Реклама
        Реклама

        У випадку провалу переговорів і якщо Ормузька протока не буде “відкрита для бізнесу”, Трамп пригрозив знищити електростанції, нафтові родовища, острів Харк та, ймовірно, установки з опріснення води в Ірані.

        “Але якщо з якоїсь причини ми найближчим часом не досягнемо угоди, що може статися, і якщо Ормузька протока не буде невідкладно “відкрита для бізнесу”, то ми продовжимо наше приємне перебування в Ірані підривом і цілковитим знищенням усієї їхньої енергетичної генерації, нафтових свердловин, острова Харк (а може, й усіх опріснювальних заводів), які ми поки з цією метою не чіпали”, — написав Трамп.

        Він також заявив, що ці дії можуть стати відповіддю на дії Ірану протягом 47 років “панування терору”.


        Реклама
        Реклама

