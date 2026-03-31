        Україна сьогодні зіграє з Албанією: Ребров пообіцяв зміни

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 07:42
        Сергій Ребров / Фото УАФ
        Збірна України у вівторок, 31 березня, проведе другий матч березневого вікна міжнародних ігор — у товариській зустрічі команда зіграє проти Албанії. Поєдинок відбудеться після вильоту «синьо-жовтих» з кваліфікації чемпіонату світу-2026, де у півфіналі плейоф українці поступилися Швеції з рахунком 1:3.

        Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що команда налаштована реабілітуватися після поразки. За його словами, футболісти не втратили мотивації та прагнуть довести, що результат у матчі зі шведами був помилкою.

        Він зазначив, що гравці пережили складні емоції після невдачі, однак під час підготовки до гри з Албанією демонструють належний настрій. Тренер очікує, що команда покаже інший рівень гри та більшу інтенсивність.

        Ребров також повідомив, що у складі відбудуться зміни — шанс отримають футболісти, які не виходили на поле у попередньому матчі, зокрема молоді гравці.

        Окрім цього, тренер прокоментував власне майбутнє у збірній, зазначивши, що після гри з Албанією планує зустрітися з керівництвом Української асоціації футболу, щоб ухвалити подальше рішення.


