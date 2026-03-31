        В Одесі через атаку БПЛА зафіксовано влучання у житловий будинок

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 08:39
        Внаслідок дронової атаки на Одесу постраждала одна людина / Фото Нацполіція
        Унаслідок дронової атаки на Одесу постраждала одна людина. Про це повідомили в Національна поліція України.

        За даними правоохоронців, під ранок російські війська вкотре застосували ударні безпілотники проти мирного населення. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку в Київському районі міста.

        Внаслідок удару пошкоджено фасад будинку, балкони та скління. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

        Реклама
        Реклама

        Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка, інформація щодо точної кількості потерпілих уточнюється.

        На місці працюють поліція та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину РФ.


        Реклама
        Реклама

