        Політика

        У річницю трагедії в Бучі до Києва приїхали європейські міністри

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 08:20
        читать на русском →
        Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про візит до Києва європейських міністрів на чолі з Кая Каллас. Про це він написав у соцмережі X.

        За словами Сибіги, візит відбувається у річницю масових убивств у Бучі, які шокували світ. Він наголосив, що присутність європейських партнерів цього дня є свідченням того, що відповідальність за російські злочини є неминучою.

        Глава МЗС підкреслив, що всебічне притягнення Росії до відповідальності є ключовим для відновлення справедливості в Європі, і запевнив, що робота в цьому напрямку триває.

        Також він зазначив, що ці дні збігаються з річницею звільнення Київської області та інших територій у 2022 році, що є нагадуванням про героїзм українських захисників.

        Сибіга подякував європейським партнерам за підтримку та назвав їхній візит проявом солідарності з Україною.


