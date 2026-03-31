У річницю трагедії в Бучі до Києва приїхали європейські міністри

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про візит до Києва європейських міністрів на чолі з Кая Каллас. Про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, візит відбувається у річницю масових убивств у Бучі, які шокували світ. Він наголосив, що присутність європейських партнерів цього дня є свідченням того, що відповідальність за російські злочини є неминучою.

Глава МЗС підкреслив, що всебічне притягнення Росії до відповідальності є ключовим для відновлення справедливості в Європі, і запевнив, що робота в цьому напрямку триває.

Також він зазначив, що ці дні збігаються з річницею звільнення Київської області та інших територій у 2022 році, що є нагадуванням про героїзм українських захисників.

Сибіга подякував європейським партнерам за підтримку та назвав їхній візит проявом солідарності з Україною.