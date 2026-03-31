Сили оборони знешкодили 267 ворожих БПЛА з 289

У ніч на 31 березня (з 18:00 30 березня) противник атакував 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 200 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях”, йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.