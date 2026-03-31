        Сили оборони знешкодили 267 ворожих БПЛА з 289

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 08:06
        Вибухотехніки відносять бойову частину “шахеда” у безпечне місце / Фото Нацполіція
        Вибухотехніки відносять бойову частину “шахеда” у безпечне місце / Фото Нацполіція

        У ніч на 31 березня (з 18:00 30 березня) противник атакував 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 200 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
        Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях”, йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


