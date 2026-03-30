“Приватна ППО” вже працює: у Харківській області збили Shahed та Zala — Федоров

В Україні вже працює експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші групи ППО від бізнесу вже збивають ворожі дрони.

Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, одна з компаній-учасників проєкту сформувала власну групу ППО, яка вже знищила кілька безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

За його словами, наразі ще 13 підприємств отримали статус уповноважених і формують власні підрозділи ППО. Вони перебувають на різних етапах підготовки — від навчання до виконання бойових завдань.

Приватні підрозділи інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ та діють під їхньою координацією.

Федоров зазначив, що такий підхід дозволяє швидко масштабувати можливості протиповітряної оборони без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

За його словами, модель передбачає співпрацю держави, військових і бізнесу як єдиної системи, а також створення конкурентного ринку ППО, де компанії можуть розвивати власні спроможності та захищати інфраструктуру.

У Міноборони наголошують, що метою є побудова багаторівневої системи ППО з максимальним покриттям і ефективним перехопленням повітряних загроз.