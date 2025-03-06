Зеленський повідомив про мету свого візиту до Саудівської Аравії  

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі, аби якомога швидше зупинити війну. Український лідер анонсував свій візит до Саудівської Аравії, наступного тижня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram увечері 6 березня.

“Розглядаємо такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру”, – написав Зеленський.

На понеділок 10 березня заплановано візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того українська делегація залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

“Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили Президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру”, – зазначив президент.