Політика

Зеленський повідомив про мету свого візиту до Саудівської Аравії  
6 Березня 2025 22:28
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Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі, аби якомога швидше зупинити війну. Український лідер анонсував свій візит до Саудівської Аравії, наступного тижня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram увечері 6 березня.

“Розглядаємо такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру”, – написав Зеленський.

На понеділок 10 березня заплановано візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того українська делегація залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

“Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили Президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру”, – зазначив президент.


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