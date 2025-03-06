Синоптики розповіли, якою буде перша п’ятниця весни в Україні

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Місто Винники, Львівська область / Фото: glavnoe.in.ua
Місто Винники, Львівська область / Фото: glavnoe.in.ua

7 березня в Україні буде тепло та без опадів. Температура вдень підніметься до +17°C. Поривчастий вітер починає вщухати.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Завтра над територією України продовжить панувати тепла повітряна маса. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, тож опадів не очікується, вітер послабшає”, – йдеться в повідомленні. 

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +2…+7 °C, в Карпатах та на Закарпатті -5…0 °C.

Удень повітря прогріється до +12…+17 °C.

Погодна мапа україни на 7 березня / Фото: Укргідрометцентр

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