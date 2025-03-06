Суспільство

Тактика подвійного удару: у Сумах росіяни атакували оперативні служби, що працювали на місці обстрілу (відео)
6 Березня 2025 19:45
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Пожежа на місці удару по Сумах / Фото: Поліція Сумської області
Пожежа на місці удару по Сумах / Фото: Поліція Сумської області

​Патрульні показали перші хвилини після російського обстрілу в Сумах, яке зафіксували їхні бодікамери. Під час пошуку постраждалих на місці удару пролунав ще один вибух просто поряд.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У ніч із 5 на 6 березня російські війська атакували околиці Сум ударними безпілотниками. Внаслідок атаки було пошкоджено складське приміщення та транспортні засоби. Одна людина загинула.

Патрульні поліцейські прибули на місце вибуху та почали огляд руйнувань і пошук постраждалих. У цей момент ворог завдав повторного удару, проте обійшлося без нових жертв.

Наслідки обстрілу Сум / Фото: Поліція Сумської області

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