Тактика подвійного удару: у Сумах росіяни атакували оперативні служби, що працювали на місці обстрілу (відео)

​Патрульні показали перші хвилини після російського обстрілу в Сумах, яке зафіксували їхні бодікамери. Під час пошуку постраждалих на місці удару пролунав ще один вибух просто поряд.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У ніч із 5 на 6 березня російські війська атакували околиці Сум ударними безпілотниками. Внаслідок атаки було пошкоджено складське приміщення та транспортні засоби. Одна людина загинула.

Патрульні поліцейські прибули на місце вибуху та почали огляд руйнувань і пошук постраждалих. У цей момент ворог завдав повторного удару, проте обійшлося без нових жертв.