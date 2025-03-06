Делегації США та України зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня, – Віткофф

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що зустріч делегацій України та США запланована на наступний тиждень у Саудівській Аравії.

Про це пише Суспільне з посиланням на FOX News.

За словами Стіва Віткоффа, делегації України та США під час зустрічі обговорюватимуть «рамки мирної угоди про припинення бойових дій з Росією.

“Вірю, що це буде хороша зустріч. Це також буде сигнал для росіян – вони теж проактивні у тому, щоб зробити щось для цього. Якщо ми зможемо вирішити це, зупинити війну і рятувати життя – це ціль президента Трампа”, – сказав Віткофф.

Віткофф також відзначив, що США поки не розглядають пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про “припинення вогню” на один місяць.

“Ми хочемо бачити мир всюди. Ми хочемо бачити мир на Близькому Сході, ми хочемо бачити мир в Україні, ми хочемо мир у всьому світі”, – сказав спецпредставник президента США.

Також Віткофф повідомив, що не знає про позицію Росії щодо миротворців в Україні, та, на його думку, про це “рано говорити”.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди відновили роботу і він сподівається, що наступного тижня представники України та США проведуть зустріч.