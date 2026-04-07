Джей Ді Венс звинуватив українську розвідку у спробах впливати на вибори в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном заявив, що окремі елементи українських спецслужб нібито намагаються впливати на вибори в Угорщині та США. Водночас він не навів жодних доказів на підтвердження цих слів.

Під час спільної пресконференції в Будапешті Джей Ді Венс, відповідаючи на запитання про Україну, заявив, що США нібито знають про спроби з боку окремих елементів української розвідки «покласти палець на шальки терезів» американських і угорських виборів.

Венс сказав, що це, за його словами, «частина того, що вони роблять», і додав, що Україна, як і США, є «дуже складним місцем», де є «хороші люди» і «погані люди». Також він згадав, що, за його твердженням, окремі люди в українській системі нібито агітували разом із демократами за кілька тижнів до президентських виборів у США 2024 року.

Реклама

Реклама

При цьому віцепрезидент США наголосив, що, на його думку, в інтересах України, Угорщини, Європи та Сполучених Штатів якнайшвидше завершити війну. Він знову заявив, що шляхом до цього мають бути переговори, а не продовження бойових дій.

Окремо Венс фактично підтримав Віктора Орбана напередодні голосування, заявивши, що прибув до Угорщини, аби допомогти йому в нинішній виборчій кампанії. Він також різко критикував Брюссель, стверджуючи, що бюрократи Євросоюзу нібито втручаються в угорські вибори та шкодять угорській економіці.

Сам Орбан під час тієї ж пресконференції заявив, що стратегія Європи щодо підтримки України нібито зазнала провалу. Крім того, він стверджував, що після виборів в Угорщині Київ нібито не матиме іншого виходу, окрім як відновити транзит через заблокований, за його словами, нафтопровід.

Візит Джей Ді Венса до Будапешта відбувся напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають пройти 12 квітня. За даними Reuters та Associated Press, адміністрація Дональда Трампа відкрито підтримує Віктора Орбана, а сам Венс заявив, що він «тут, щоб допомогти» угорському прем’єру, який, за даними опитувань, може програти опозиційній партії Тиса на чолі з Петером Мадяром.