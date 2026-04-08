У Харкові невідомі викрали 23 гірські сосни

7 квітня на Полтавському Шляху в Харкові невідомі викрали 23 гірські сосни, які росли на клумбі. Комунальники виявили крадіжку вранці 8 квітня, розказав Суспільному речник підприємства “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко.

За його словами, нині в місті підраховують суму збитків.

“Остаточна сума визначатиметься з урахуванням самої композиції, бо повиривали також закріплюючі елементи, які були вздовж цієї клумби. Також поки невідомо, що з тими рослинами, що залишилися”, — каже Андрій Кравченко.

Інцидент стався напередодні, і ми виявили його одразу, як вийшли на роботу вранці. Було викрадено 23 гірські сосни — це хвойний вид, який росте не дуже великим, і саме такі рослини використовуються в багаторічних композиціях поруч із ялівцями та туями. Це не великі дерева, а радше кущі.

Зі слів Кравченка, крадіжку сосен розслідують правоохоронці. Відео, на якому було б видно підозрюваних, немає, додає він.

“Єдине, що ми можемо — закликати містян реагувати, коли вони бачать щось подібне. Напевно, цього разу теж хтось із містян злякав вандалів, бо вони втекли, залишивши частину викраденого”, — каже речник КП “Харківзеленбуд”.

Випадки викрадення рослин із міських клумб — регулярні, розказує Андрій Кравченко. За його словами, крадуть, зокрема, тюльпани та елементи декору.

“Часто люди, можливо, з радянським мисленням або з низькою культурою поведінки, вважають, що якщо рослини стоять у загальному доступі, їх можна забрати. Зокрема, виривають тюльпани, більші рослини, як бачите, елементи декорації, квіткові прикраси”, — розповідає Кравченко.

Викрадені сосни на Полтавському Шляху планують замінити, заявив речник “Харківзеленбуду”.