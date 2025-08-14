        Кримінал

        У Польщі затримали українця за напис “Слава УПА” на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії

        Галина Шподарева
        14 Серпня 2025 09:08
        Пам'ятник жертвам Волинської трагедії в Польщі / Фото: Соцмережі
        У Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють у пошкодженні пам’ятника жертвам Волинської трагедії. За даними слідства, юнак був завербований росіянами.

        Про це повідомили прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський та міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк.

        Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 17-річного українця, якого підозрюють у диверсійних діях, зокрема пошкодженні пам’ятника загиблим унаслідок Волинської трагедії. За інформацією польських правоохоронців, він діяв за завданням іноземних органів і був завербований росіянами.

        За даними слідства, підозрюваний намалював червоно-чорні прапори та гасла на будівлях і пам’ятниках у Вроцлаві, Варшаві та місті Домостав. Минулого тижня у Домоставі він намалював червоно-чорний прапор і написав українською “Слава УПА” на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії.

        Туск зазначив, що це не перший випадок вербування росіянами українців та білорусів для скоєння подібних дій у Польщі. Семоняк підкреслив, що ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями.

        Українець перебуває під слідством, розслідування контролює Національна прокуратура.

        Пошкоджений пам’ятник жертвам Волинської трагедії в Польщі / Фото: Jacek Dobrzyński, X

