У Польщі затримали українця за напис “Слава УПА” на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії

У Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють у пошкодженні пам’ятника жертвам Волинської трагедії. За даними слідства, юнак був завербований росіянами.

Про це повідомили прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський та міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 17-річного українця, якого підозрюють у диверсійних діях, зокрема пошкодженні пам’ятника загиблим унаслідок Волинської трагедії. За інформацією польських правоохоронців, він діяв за завданням іноземних органів і був завербований росіянами.

За даними слідства, підозрюваний намалював червоно-чорні прапори та гасла на будівлях і пам’ятниках у Вроцлаві, Варшаві та місті Домостав. Минулого тижня у Домоставі він намалював червоно-чорний прапор і написав українською “Слава УПА” на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії.

Туск зазначив, що це не перший випадок вербування росіянами українців та білорусів для скоєння подібних дій у Польщі. Семоняк підкреслив, що ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями.

Українець перебуває під слідством, розслідування контролює Національна прокуратура.